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商品詳細
伝統工芸品飛騨春慶塗りの手持ち重箱ニ段。一番下の段は手持ちとくっついています。新品未使用ですが、骨董品となります。箱は年季が入った感じですが、本体は美品です。自宅の蔵保存の為に神経質な方はご遠慮下さい。素材···漆器
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