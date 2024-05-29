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伝統工芸品飛騨春慶塗りの手持ち重箱ニ段。一番下の段は手持ちとくっついています。新品未使用ですが、骨董品となります。箱は年季が入った感じですが、本体は美品です。自宅の蔵保存の為に神経質な方はご遠慮下さい。素材···漆器