ホットトイズ　コスベイビー　限定 スティーブ・ロジャース＆トニー・スターク

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ホットトイズ コスベイビースティーブ・ロジャース＆トニー・スターク（東京＆六本木ツアー版）六本木ヒルズで行われたマーベル展にて限定で販売されていたものです。新品未開封品です。暗所にて保管しておりました。緩衝材で梱包し発送いたします。素人の長期保管品ですので、ご了承下さい。フィギュア種類···コレクションフィギュア