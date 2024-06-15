ホットトイズ　コスベイビー　限定 スティーブ・ロジャース＆トニー・スターク

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商品詳細
ホットトイズ コスベイビースティーブ・ロジャース＆トニー・スターク（東京＆六本木ツアー版）六本木ヒルズで行われたマーベル展にて限定で販売されていたものです。新品未開封品です。暗所にて保管しておりました。緩衝材で梱包し発送いたします。素人の長期保管品ですので、ご了承下さい。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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