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ホットトイズ　コスベイビー　限定 スティーブ・ロジャース＆トニー・スターク
商品番号 U12862240918
商品名

ホットトイズ　コスベイビー　限定 スティーブ・ロジャース＆トニー・スターク
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ　コスベイビースティーブ・ロジャース＆トニー・スターク（東京＆六本木ツアー版）六本木ヒルズで行われたマーベル展にて限定で販売されていたものです。新品未開封品です。暗所にて保管しておりました。緩衝材で梱包し発送いたします。素人の長期保管品ですので、ご了承下さい。フィギュア種類···コレクションフィギュア
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