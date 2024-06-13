RAJRANG BRINGING ソファカバー ブランケット ベッドカバー

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このコットンと輸入スローは非常にシックでトレンディな外観をしており、ソファや椅子の上に投げて色のスプラッシュを追加し、寒い夜に暖かさを提供し、また素晴らしいレイヤードピースになります。リバーシブルスロー：このスローは、全天候型の毛布を暖かく保ち、装飾品として、椅子やソファの上に、ギフトを包むために、ピクニック用の毛布として、キャンプするときに使用します。サイズ：この軽量スローは長さ（50*60）インチとして測定されます多目的スロー：リバーシブルスローは、自宅、屋外、旅行、ピクニック、ベッドスロー、ソファスローで使用できます。お手入れ方法：ドライクリーニングのみRAJRANGBRINGINGRAJASTHANTOYOUライトグレー検品の為、外袋を開けておりますが、新品未使用です。