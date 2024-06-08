ニトリ3人掛けソファー

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商品詳細
テイスト···シンプル・ベーシック、モダンカラー···グレーカラー···グレーサイズ···3～3.5人掛け（171～200cm）3年前に購入したニトリのグレーのソファです。ペットなし、喫煙者なしです。状態は良い方だと思います！ヘッドレストとクッションもつきます。85000円ほどで購入しました。
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