掛け軸 大徳寺 藤井誡堂作 懐紙「閑坐聴松風」共箱 禅語 縁起物 年中掛け

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サイズ123×61センチ紙本（懐紙）共箱肉筆少しシミがございます。予めご確認くださいませ。閑坐聴松風(かんざしてしょうふうをきく)「閑」は「ヒマ」とも読みますがここでは「しずか」と読みます。即ち、「閑坐」は「心落ち着け、静かに坐ること」です。釜の湯のたぎる音を「松風」と呼ぶことから好まれる禅語。インテリア和室床の間茶道具茶掛け茶会書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸