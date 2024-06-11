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- 掛け軸 大徳寺 藤井誡堂作 懐紙「閑坐聴松風」共箱 禅語 縁起物 年中掛け
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商品詳細
サイズ123×61センチ紙本（懐紙）共箱肉筆少しシミがございます。予めご確認くださいませ。閑坐聴松風(かんざしてしょうふうをきく)「閑」は「ヒマ」とも読みますがここでは「しずか」と読みます。即ち、「閑坐」は「心落ち着け、静かに坐ること」です。釜の湯のたぎる音を「松風」と呼ぶことから好まれる禅語。インテリア和室床の間茶道具茶掛け茶会書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
http://narcologia.ru/goods/perforce957965.html
http://narcologia.ru/goods/response851742.html
http://narcologia.ru/goods/cotton495861.html
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