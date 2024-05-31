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新品✨封入オブジェミッフィーmiffyスタジオクリップドライフラワーナチュラル
商品番号 N65972218028
商品名

新品✨封入オブジェミッフィーmiffyスタジオクリップドライフラワーナチュラル
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 2,451 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ーーードライフラワーを入れたオブジェ。ガラスケースにドライフラワーを閉じ込めました。玄関先やお部屋を華やかに演出してくれます。プレゼントにもおすすめです。ーーー■使用ドライフラワーグレインソルガム/ユーカリ(実)/ブラックバーチ/センニチコウ/アジサイ/ユーカリ(葉)※ドライフラワーの色味、形状には個体差が生じます。※デザイン上、耳部分にはドライフラワーは入りません。即購入OK!!お値下げはご遠慮ください˘◡˘ナインチェ
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