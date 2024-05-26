波佐見焼　白山陶器　ぞうすい碗　3個組　伝統釉　青磁　HAKUSAN どんぶり



ぞうすい碗 青磁 ぞうすい碗 青磁



丼・鉢・碗/ぞうすい碗（青磁）/波佐見焼/白山陶器 丼・鉢・碗/ぞうすい碗（青磁）/波佐見焼/白山陶器



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◆◇◆プロフィールを必ずご一読ください◆◇◆◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆波佐見焼で人気の窯元…白山陶器さん♪東洋の伝統釉である翡翠のような「青磁」がとても美しい器です☆現行品@￥1760で販売されてます^^【ぞうすい碗】〜サイズ〜◉径 14.5cm◉高 7.0cm◉容 580ml※バラ売り不可元箱はありませんが未使用のまま緩衝材に包んで保管してあったので美品です♪長い期間の自宅保管品ですので神経質な方はご遠慮くださいm(__)m他にも有田焼の香蘭社、琉球グラスなど出品中です^^まとめてご購入いただける場合は送料分ほど値引き致しますのでコメントお寄せくださいね♪お気に召すものがございましたら幸いです^^カラー···グリーンお皿/お椀/デザート食器···セット(3つ以上)、丼素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···波佐見焼皿/プレート形状···丸