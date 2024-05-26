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イッタラ オリゴ マグカップ ペトロ―ルブルー
商品番号 C87736728025
商品名

イッタラ オリゴ マグカップ ペトロ―ルブルー
ブランド名 イッタラ
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あまり使用した記憶はありません。小さなペイントロスがあります。目立った使用感なく割れや欠けなどありません。購入時に短期間使用、その後はチプチで包んで保管していました。状態は良いと思いますが、中古ですので多少の使用感、細かな見落としありましたらご了承ください。裏の小さい凹みは最初からです。よろしくお願いいたします。サイズ：約9×8cmカラー：ペトロ―ルブルー他の食器とのおまとめ可能です。500円お値引させていただきます。グラス/カップ/酒器...コップ、マグカップ素材...陶磁器(セラミック)
http://narcologia.ru/goods/mobilehome557943.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce848255.html
http://narcologia.ru/goods/passivity702783.html
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