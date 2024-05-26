イッタラ オリゴ マグカップ ペトロ―ルブルー

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商品詳細
あまり使用した記憶はありません。小さなペイントロスがあります。目立った使用感なく割れや欠けなどありません。購入時に短期間使用、その後はチプチで包んで保管していました。状態は良いと思いますが、中古ですので多少の使用感、細かな見落としありましたらご了承ください。裏の小さい凹みは最初からです。よろしくお願いいたします。サイズ：約9×8cmカラー：ペトロ―ルブルー他の食器とのおまとめ可能です。500円お値引させていただきます。グラス/カップ/酒器...コップ、マグカップ素材...陶磁器(セラミック)
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