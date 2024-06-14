

花紋石 白山紋石 菊紋石 置物 - 置物



花紋石 白山紋石 菊紋石 置物 - 置物



花紋石 白山紋石 菊紋石 置物 - 置物



花紋石 白山紋石 菊紋石 置物 - 置物



岐阜県奥飛騨産白山菊紋石 置石 4.6kg｜天然石 原石 通販のキラリ石



白菊 11.2kg 菊花石 菊紋石 花紋石 紋石 鑑賞石 自然石 水石 原石-



岐阜県奥飛騨産白山菊紋石 置石 4.6kg｜天然石 原石 通販のキラリ石



菊紋石の値段と価格推移は？｜3件の売買データから菊紋石の価値が ...



Amazon.co.jp: 白菊562g 菊花石 菊紋石 小菊石 花紋石 原石 鑑賞石 ...



天然石】菊紋石 白山紋石 梅花石 赤梅 専用木製台付き - 置物



天然石】菊紋石 白山紋石 梅花石 赤梅 専用木製台付き - 置物



白菊 11.2kg 菊花石 菊紋石 花紋石 紋石 鑑賞石 自然石 水石 原石-



白山紋石（孔雀） | orbicular rocks Museum | MUUSEO 478153



緋山酔恭「山水石美術館」 白山紋石、瀬戸瀬の菊紋石、岩崎花紋石、菊寿石



白菊 11.2kg 菊花石 菊紋石 花紋石 紋石 鑑賞石 自然石 水石 原石-

少々、お値下げ‼️鑑賞用の石です。花紋石ではあると思いますが、白山紋石や菊紋石というものかもしれません。鑑定書などはなく、確証はありません。置き場所や灯りの種類やあたり方で雰囲気が変わります。（写真7）玄関や床間にあるととっても趣がある逸品です。購入時は20万程だったと思います。価値の分かる方にお譲り致します。石本体横12×奥7×高26cm（各1番幅のある部分計測）重量3.3kg台座:木製横14×奥9×高2.8cm台座設置高さ26cm個人宅保管品のため、また猫を飼っているため、入念にクリンリネしますが、神経質な方はご遠慮下さいませ。尚、梱包材は再利用のものを使用致します。