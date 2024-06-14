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- エアガンライフルスタンド(３丁用)8-30
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商品詳細
ハンドメイドのエアガンライフルスタンドになります材料は1×4材、底板杉板でビスケットジョイントと木工ボンドで接続焼きをいれたあと、水性ニスで仕上げてますガンが当たる部分にはゴムクッションを貼ってますスコープの大きさでは手前トリガーの配置は出来ません写真シルバーのスコープ付きガンがエンドからスコープ先端まで約600mmなので参考にしてください底奥にガス缶等が置ける棚をつけてます寸法(巾、高さ、奥行きmm)380×700×260※写真のエアガンは参考で付きません
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