ラリック LALIQUE フラワーベース バガテル Bagatelle 花瓶 ...

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商品詳細
◆状態未使用品です。箱に入ったまま保管されていたので綺麗です。目立つ傷や汚れ等無くとても良い状態です。シリアルナンバーあります。◆サイズ縦：約17cm直径(上口)：約11cm直径(底)：約7.5cm箱も特に潰れたとこもないです。その他内容は写真に掲載されているものが全てになります。
http://narcologia.ru/goods/composite558054.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric855945.html
http://narcologia.ru/goods/septet314119.html
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