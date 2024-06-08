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希少 1970年代 スウェーデン製 Jonte スツール Marklund
商品番号 E68093124830
商品名

希少 1970年代 スウェーデン製 Jonte スツール Marklund
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 41,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★1970年代ミッドセンチュリー期スウェーデン製の希少なお品物です！幅46cm奥行27cm高さ48cm座面40cmデザイナー：GilbertMarklundデザイン年：1969年メーカー：FurusnickarnAB(スウェーデン)製造年：1970年代素材：パイン材ハンドメイド1970年代ミッドセンチュリー期のスウェーデン製のスツールです。一目見たら忘れられない、印象的なデザインです。非常に希少なお品物です。【状態の説明】ビンテージものなので中古品になります。部分的にスレキズがありますが、問題無くご使用いただけます。#希少#ミッドセンチュリー#1970年代#スウェーデン製#Jonte#スツール#Gilbert#Marklund#1969年#ビンテージ#パイン材#FurusnickarnAB#ハンドメイドM6694
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