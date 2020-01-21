Bo Concept カウチソファ(ボーコンセプト)

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カラー···ブラウンサイズ···4人掛け～（201cm～）ご覧頂きありがとうございますこちらBoConceptのソファーになります。12年程前にboconceptで購入しました。大切に使用しておりましたが、模様替えの為出品致します。【ご注意！】たのメル便で発送予定ですが、全体サイズが450cmを超えるため、2つのパーツに分けて出品します。その為伝票が2部必要となるのでご購入前に必ずコメント下さい。サイズ (素人が測定したので若干異なるかもしれません)縦:150横:246.5高さ:60ソファーでは飲食禁止にしており、大人のみ使用しておりました。大きな傷やクッションの破れなどはございませんが、12年程使用しておりましたのでヘタリや使用感などございます。ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。カラーは濃い目のブラウンです。送料37,000円を含みます素人検品の為もしかしたら見落としてなどがあるかもしれません。中古品の為中古品ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。神経質な方、新品お求めの方はご遠慮下さい。こちら大型商品の為返品交換は出来かねます。わからない事は事前にコメント下さい