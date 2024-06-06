深川製磁　TEWAZA　ポット　ホワイト

深川製磁 TEWAZA ポット 全体が白い清楚なポットです。シンプルなので何でもよく合います。コロンとした形がとっても可愛いです。サイズ・・・縦11㎝・横17.5㎝・高10.5㎝新品未使用ですが長期保管品になります。コメントや追加の写真も承りますのでしっかりとご確認の上ご検討ください。元箱はございませんので、緩衝材で丁寧にお包みしメルカリ便でお送りいたします。よろしくお願いします。カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···コーヒーポット/ティーポット、急須素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···有田焼皿/プレート形状···丸お皿/お椀/デザート食器···その他カラー···ホワイトグラス/カップ/酒器···その他素材···陶磁器(セラミック)切子/焼き物ブランド···有田焼



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