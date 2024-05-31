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【非売品】マクドナルド×コカコーラ　限定コークグラス　2012
商品番号 N45772552699
商品名

【非売品】マクドナルド×コカコーラ　限定コークグラス　2012
ブランド名 Nsmall
特別価格 税込 1,871 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2012年マクドナルド特典の限定グラスです。ロンドンオリンピックのデザインとなっています。水玉模様でポップな雰囲気です♪ダークブルー以外は揃っています。未使用品ですが素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。☆バラ売りについて色によっては対応可能なのでコメントにてお聞き下さい。(1個/1100円)グラス/カップ/酒器···コップ素材···ガラス#マクドナルド#コカ・コーラ#コークグラス#かわいい
http://narcologia.ru/goods/contemplate37477.html
http://narcologia.ru/goods/choice817485.html
http://narcologia.ru/goods/calling478550.html
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