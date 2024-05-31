【非売品】マクドナルド×コカコーラ　限定コークグラス　2012

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2012年マクドナルド特典の限定グラスです。ロンドンオリンピックのデザインとなっています。水玉模様でポップな雰囲気です♪ダークブルー以外は揃っています。未使用品ですが素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。☆バラ売りについて色によっては対応可能なのでコメントにてお聞き下さい。(1個/1100円)グラス/カップ/酒器···コップ素材···ガラス#マクドナルド#コカ・コーラ#コークグラス#かわいい