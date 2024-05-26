エインズレイ エリザベスローズ マグ2個セット

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商品詳細
月曜日～金曜日のみ発送となります。土日、祝日は対応しておりません。ご購入日やお時間により、発送及びコメントの返信が翌日や週明けになる時もありますのでご了承願います。ピンク直径約8,2cm、高さ約10,3cm、ブルー直径約8,5cm、高さ約10,4cm。未使用です。裏面の汚れ、内側に黒点、傷があります。直径や高さが微妙に違いますが最初からでした。ご理解、ご納得いただける方にご購入お願いいたします。神経質な方はお控えくださいませ。
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