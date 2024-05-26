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- 肘あり ソファーカバー セパレート用 M ポコポコ素材 超ストレッチ D1570
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商品詳細
送料無料でお届け！※沖縄、北海道、離島の方は、ご質問ください。送料が変わりますので、どうかご了承くださいませ。ソファーにぴったりフィットする縦・横ストレッチタイプのフィットタイプソファーカバー(セパレート用Mサイズ肘あり2人掛け)です。縦にも横にも伸びるから、ソファーに装着するのも洗濯の際の取り外しも簡単です。綿混素材でサラサラの心地よい手触り感☆ジャカード織で、丈夫で長持ちします。※固定パイプ付き※固定パイプはヒモで結ぶ仕様です。※洗濯機OK（ネット使用）※Mサイズ：本体カバー1枚/クッションカバー4枚色：ターコイズブルー品質：綿61％ ポリエステル36％ ポリウレタン3％適応ソファーサイズ：肘あり(約)2人掛け/幅120-150cm 奥行70-80cm 高さ共通70cmまで(脚の高さは除く)付属品パイプ：あり#ソファカバー#2人掛用#カバー#新生活#模様替え#お問い合わせにて同梱可能出品一覧
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http://narcologia.ru/goods/ordering556979.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose487340.html
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肘あり ソファーカバー セパレートストレッチ M 2人掛用 グリーン D1577
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