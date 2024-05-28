リチャード　ジノリ　クリッパー　スープカップ＆ソーサー

リチャードジノリ スープカップ＆ソーサー 一客別サイトにてセット購入したもので未使用とされてたお品です。購入後はカップとソーサーの間にペーパーを はさみは使用せずに保管してました。専用箱はありません。●サイズ カップ 口径11センチ 高さ6センチ ソーサー直径17.7センチ 高さ2.2センチ写真で状態をご確認ください。スレもなく未使用と思われますが素人検品、採寸にご理解を頂ける方のみ宜しくお願い致します。薄紙に包み、プチプチをし箱の中で動かない様にして発送します。



ジノリ1735／リチャードジノリ クリッパー スープカップ&ソーサー



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