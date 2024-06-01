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ブリザーブドフラワー（BlueRose）
商品番号 K65251868944
商品名

ブリザーブドフラワー（BlueRose）
ブランド名 Kankle
特別価格 税込 4,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

BlueRose（ハンドメイド）ガラス径12cmウッドベース付き梱包は発砲スチロールの簡易梱包発送になります。包装紙（写真5）を同梱しますので、プレゼント等贈り物の際にご使用ください。※お値引き交渉は、御遠慮頂いております。宜しく御願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Taipei497871.html
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