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アグリッパ　石膏像　彫刻　胸像
商品番号 C86467406724
商品名

アグリッパ　石膏像　彫刻　胸像
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 10,204 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アグリッパの石膏像です約、高さ59cm横幅34cm奥行き25cmほどですデッサン用に40,50年前に購入されたもので今ではなかなか手に入りにくい品物です経年のヤケや少傷がございます。ヴィンテージ品としてご理解いただき、神経質な方の購入はご遠慮下さいm(__)m
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