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- 新品未使用EXCELLENT-TABLE-WARE 大お皿5P
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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。EXCELLENT-TABLE-WAREお大皿5Pカラー……ブルーグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上) 素材...陶磁器(セラミックお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),食器セットサイズ……直径約22.5㎝ 高さ約2-5㎝ブルーの薔薇が金縁に晴れて、とても綺麗なお皿セットです。大皿は写真3の一番下です。使っていただける方へ！どうぞよろしくお願い致します
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