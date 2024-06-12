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新品未使用EXCELLENT-TABLE-WARE 大お皿5P
商品番号 Q88673787063
商品名

新品未使用EXCELLENT-TABLE-WARE 大お皿5P
ブランド名 Qankle
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。EXCELLENT-TABLE-WAREお大皿5Pカラー……ブルーグラス/カップ/酒器...セット(3つ以上)　素材...陶磁器(セラミックお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),食器セットサイズ……直径約22.5㎝　　　　　高さ約2-5㎝ブルーの薔薇が金縁に晴れて、とても綺麗なお皿セットです。大皿は写真3の一番下です。使っていただける方へ！どうぞよろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/shuttle848425.html
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