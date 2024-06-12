スヌーピーミュージアム　原画フレーム　原画ミニフレーム

原画ミニフレーム。六本木スヌーピーミュージアムで購入しました。暗所にて保管していた物です。美品だと思いますが、初期傷等見落としあるかもしれません。あくまで中古品ということでお願い致します。ぷちぷちでくるみ、宅急便コンパクトの箱で発送します。おまけでスヌーピーミュージアムのポストカードを1枚お付けします。ご希望のポストカードをお伝えください。9種あります。先に購入された方を優先と致しますので無くなった場合はご了承ください。



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