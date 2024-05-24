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ガラルファイヤーv ガラルサンダーv ガラルフリーザー v ガラル三鳥　ur
商品番号 F68993612294
商品名

ガラルファイヤーv ガラルサンダーv ガラルフリーザー v ガラル三鳥　ur
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 3,034 円
在庫状況 あり

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商品詳細

神経質な方や完全美品をお求めの方はご遠慮下さいガラルフリーザーサンダーファイヤーUR3枚セット※プレイ用写真で状態確認お願いします素人目では白かけや折れ傷などは見受けられませんご質問などございましたら、お気軽にコメントお願い致します。発送時は折れ、水濡れの対策を徹底し、らくらくメルカリ便で発送致します即購入⭕️検索用ポケモンカードスタートデッキ100ガラルサンダーフリーザーファイヤー種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR
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