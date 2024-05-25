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骨董　染め付　印判　なます皿5枚 小皿11枚　2種類
商品番号 F72678068473
商品名

骨董　染め付　印判　なます皿5枚 小皿11枚　2種類
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,748 円
在庫状況 あり

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商品詳細

なます皿　５枚　直径　約14.5センチ　高さ　約4.5センチ　　高台に、汚れ、小傷があります。　　表には、大きなダメージは見られません　　綺麗な色合いです。小皿　５枚　直径　約12.5センチ　高さ　約2.2センチ　　綺麗な状態です。うちわ柄が可愛いです。小皿　６枚　直径　約11センチ　高さ　約２センチ　　ブリントのずれ、色が薄いところ、抜けているところが有ります。　　裏にマジック書きがあります。窯印が有ります。高台に擦れ、小傷は有りますが、大きなダメージは見られません。　　　申し訳ございませんが、バラ売りには対応出来ません。
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