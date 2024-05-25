骨董　染め付　印判　なます皿5枚 小皿11枚　2種類



訳あり】【アウトレット】セール 金継ぎ材料 伊万里 染付 膾皿 なます ... 訳あり】【アウトレット】セール 金継ぎ材料 伊万里 染付 膾皿 なます ...



1266 印判、染付小皿14枚セット- 1266 印判、染付小皿14枚セット-



古伊万里 染付 三方窓描 流水文 山水 吉祥 松と宝珠 膾皿 なます皿 取 ... 古伊万里 染付 三方窓描 流水文 山水 吉祥 松と宝珠 膾皿 なます皿 取 ...



染付印判なます皿 2枚組 Antique Sam's Collection 染付印判なます皿 2枚組 Antique Sam's Collection



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印判染付 八寸皿 鶴竹 盛皿 大皿 イゲ皿 時代物 骨董 (大正時代〜昭和 ... 印判染付 八寸皿 鶴竹 盛皿 大皿 イゲ皿 時代物 骨董 (大正時代〜昭和 ...



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印判 なます皿 大正・昭和初期 アンティーク食器（龍・鳳凰） - 骨董 ... 印判 なます皿 大正・昭和初期 アンティーク食器（龍・鳳凰） - 骨董 ...



印判 染付 小皿 取り皿 レトロ 食器 大正・昭和 普段使い カジュアル ... 印判 染付 小皿 取り皿 レトロ 食器 大正・昭和 普段使い カジュアル ...



唐花文印判皿 生活雑器 染付や倉敷意匠、古伊万里や有田焼、九谷焼や ... 唐花文印判皿 生活雑器 染付や倉敷意匠、古伊万里や有田焼、九谷焼や ...



１枚ずつ 染付 伊万里 柳に唐子図 豆皿 かわいい骨董 アンティーク ... １枚ずつ 染付 伊万里 柳に唐子図 豆皿 かわいい骨董 アンティーク ...



印判 なます皿の値段と価格推移は？｜10件の売買データから印判 なます ... 印判 なます皿の値段と価格推移は？｜10件の売買データから印判 なます ...



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印判 なます皿 大正・昭和初期 アンティーク食器（龍・鳳凰） - 骨董 ... 印判 なます皿 大正・昭和初期 アンティーク食器（龍・鳳凰） - 骨董 ...

なます皿 ５枚 直径 約14.5センチ 高さ 約4.5センチ 高台に、汚れ、小傷があります。 表には、大きなダメージは見られません 綺麗な色合いです。小皿 ５枚 直径 約12.5センチ 高さ 約2.2センチ 綺麗な状態です。うちわ柄が可愛いです。小皿 ６枚 直径 約11センチ 高さ 約２センチ ブリントのずれ、色が薄いところ、抜けているところが有ります。 裏にマジック書きがあります。窯印が有ります。高台に擦れ、小傷は有りますが、大きなダメージは見られません。 申し訳ございませんが、バラ売りには対応出来ません。