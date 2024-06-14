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九谷焼　唐獅子9寸太　置物　魔除け
商品番号 B52995339270
商品名

九谷焼　唐獅子9寸太　置物　魔除け
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

九谷焼の唐獅子です、数十年前に九谷焼買った、年代物の置物になります。　　　高さ約29センチ　横幅約28センチ大きい9寸の、左向きの、白い玉乗り獅子です。凛々しい顔をしています。#メルカリライブ出品大会#置物古いお品の為、若干の色褪せがあります。神経質なかたは、ご遠慮ください。中古品、骨董品にご理解のある方で検討宜しくお願い致します。
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