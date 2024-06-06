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置物　バランスアート　魚の魚釣り　振り子
商品番号 S68112945829
商品名

置物　バランスアート　魚の魚釣り　振り子
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

魚が魚釣りをしている、ユニークなインテリアオブジェクトです。レアなアンティーク雑貨です。面白い構造で、写真3枚目のように2点で支えます。下にオモリがついていますので、やさしく触ると振り子運動をして前後に体を動かします。(材質は金属のような？ものです)まるでフィッシングさながらの動作をします。両面おなじようにデザインあり横から見るとかなり薄いシャープなデザインです。高さ　約57cm魚釣りがお好きな方、ユニークなオブジェをお探しの方にぜひお譲りしたいです。状態は写真にてご確認ください。ご質問、追加の写真のご依頼などお気軽にどうぞ
http://narcologia.ru/goods/preference221738.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless919959.html
http://narcologia.ru/goods/pompous856123.html
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