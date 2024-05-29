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cocojo'es ココジョー TAHITIAN GIRL
商品番号 F11730962649
商品名

cocojo'es ココジョー TAHITIAN GIRL
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,014 円
在庫状況 あり

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商品詳細

cocojo'esココジョーTAHITIANGIRLメイドインハワイ高さ・・・約26cm幅・・・約9cm素人採寸につき多少の誤差はお許しください。他にもいくつかハワイアンアイテムを出品しております。それらをまとめての場合はお値引き対応もいたします。cocojo'esココジョーは1998年に廃業しているようですので今後も入手困難になっていくのではないかと思います。LAVAと呼ばれるハワイの溶岩と樹脂を混ぜた素材で作られていて憧れのハワイに触れる事が出来る商品です。状態は画像でご確認お願いいたします。中古品にご理解ある方のみで、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/preference885938.html
http://narcologia.ru/goods/smear111204.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei731571.html
90s COCO JOE'S Hawaii Tahitian Wahine Hula Dancer Girl/ハワイ 置物/Hapa wood
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80s ヴィンテージ*ココジョー*タヒチアンガール*ハワイ オブジェ 置物 ...
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COCO JOE'S LAVA VTG HULA DANCER フラダンサー | Moose Aloha Gallery
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日本正規代理店品 ココジョー ハワイ フラワーガール オブジェ ...
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