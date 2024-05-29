cocojo'es ココジョー TAHITIAN GIRL

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cocojo'esココジョーTAHITIANGIRLメイドインハワイ高さ・・・約26cm幅・・・約9cm素人採寸につき多少の誤差はお許しください。他にもいくつかハワイアンアイテムを出品しております。それらをまとめての場合はお値引き対応もいたします。cocojo'esココジョーは1998年に廃業しているようですので今後も入手困難になっていくのではないかと思います。LAVAと呼ばれるハワイの溶岩と樹脂を混ぜた素材で作られていて憧れのハワイに触れる事が出来る商品です。状態は画像でご確認お願いいたします。中古品にご理解ある方のみで、完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。