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水中花眼鏡スタンド　ドクロ　紫のお花畑
商品番号 B54049084460
商品名

水中花眼鏡スタンド　ドクロ　紫のお花畑
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 6,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スカルの形に模った艶やかな透明樹脂の中、薔薇や紫陽花・シルバーデイジーやニゲラオリエンタリスなど黒と紫のお花をぎっしり詰め込んで制作しました。同じお花を使って制作しても、全く同じようには作れません。世界に一つだけのメガネスタンドです。ついつい、どこかに置き忘れたりしてしまう眼鏡をこのスカルにお任せしてください。ハンドメイド品になります。ご理解いただける方のみご購入ください。サイズ　幅　　　　約8㎝　高さ　　　約　10㎝　奥行　　　約　9.5㎝　重さ　　　約　480g佐川急便での発送予定です。土日祝日は発送ができませんのでご了承下さい。お値引・お値下は不可です。#眼鏡スタンド#インテリア雑貨　#ドクロ　#スカル　#ドライフラワー　#水中花　#メガネ　#世界に一つだけ　#花畑
http://narcologia.ru/goods/browse225791.html
http://narcologia.ru/goods/enquire525989.html
http://narcologia.ru/goods/update979395.html

水中花眼鏡スタンド　ドクロ　紫のお花畑
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