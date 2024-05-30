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- 【訳あり 激レア】TMK-1クラウンマーク フンメル人形 #16リトルハイカー
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商品詳細
フンメル人形#16リトルハイカーバックスタンプと切り込みのクラウンマークが付いています。年代は1934-1950年です。置いてると目立たないのですが少年の前髪に2ヵ所欠けがあります高さ約15cm幅約6.5㎝ほかにもフンメル人形出品しています。#kuribohhummel他にもヴィンテージ商品を出品しています。#kuribohvintage
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