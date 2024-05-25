テレビボード テレビ台 TVボード TV台 ローボード 152cm幅

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商品詳細
ウォールナット柄の木目が美しいテレビボードです。デザインだけでなく、引き出しと収納スペースがあるので収納力も豊富です。■商品名 ：152TVボード■サイズ ：W1525xD420ｘH398mm■カラ－ ：ブラウン■梱包才数：11.9才【表面材】：MDF／強化紙◆引き出しはスライドレ－ル付【生産国】：べトナム★沖縄・北海道別途追加料金かかります。
http://narcologia.ru/goods/passionate491213.html
http://narcologia.ru/goods/scissoring975996.html
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