テディベア オルゴール 曲 スモールワールド

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商品詳細
・テディベアオルゴール曲スモールワールド横最長約17cm縦約14.5cm重さ約1160g状態は画像にて確認してください画像に写っているもので全てになります古い品・自宅保管の為、神経質な方の購入は御遠慮いただき、ご了承いただける方のみ購入よろしくお願いします発送は匿名発送のヤマトにて予定していますお値下げ不可でお願いします*****************************レアアンティークテディベア熊車タクシーTAXi樹脂ポリレジンポリストーン・
http://narcologia.ru/goods/perforce89665.html
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