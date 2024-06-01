ノリタケ ナショナルトラスト 小皿 ケーキプレート

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商品詳細
ノリタケ ザ ナショナルトラストTheNationalTrustケーキプレート（小皿）5枚 約16.5cm祖母宅にあった新品未使用のお皿です。箱もありますが、箱には汚れやメモ書きがあります。祖母宅にあるため発送までお日にち頂きます。他サイトでも出品しているため削除する場合があります。お皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上),皿/プレート
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