LLADRO リヤドロ バイオリンを弾くピエロと少女と子犬 陶器 人形 置物 ...

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リヤドロの陶器、置物OSXNO6900 C-17Valentcgia-SpainLLADPRO\"MusicForaDream\"作品のタイトルと思います。11年位前に買った時は、専門の百貨店で8万円以上だったと思います。素晴らしい作品なので飾っていました。ある時、手に持っていたものが当たり、バイオリンの先が折れてしました。折れてる写真は8、9枚目です。折れた先っぽは下側に写ってます。修理して、写真撮影していますが、接着剤テープなので、又とれた時は直せる方、もっと上手に直せる方、発送途中に又取れても、ご理解頂ける方のみ、ご検討お願い致します。取れたままで飾っても、とても美しいリヤドロの作品です。アンティークに良くある、欠け、と思って頂ければ幸いです。神経質でない方、中古、リサイクルにご理解頂ける方、宜しくお願い致します。