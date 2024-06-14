値下げ【MB×FACTOTUM】別注エナメルミニウォレット

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ツヤ感があり、とても綺麗な財布です。新品未使用品です。サイズ感が思ったより大きかったため、自宅保管していました。財布も使われると喜ぶと思うので、使っていただける方、ぜひご購入をお待ちしております！定価¥27,500税込※自宅保管品ですので、神経質な方はご遠慮ください。※7枚目以降が現状の写真です。【MB×FACTOTUM】光沢がキレイなエナメルレザーをウォレットに使用。通常は合皮エナメルが主流の中、本革の牛革にエナメル加工をし、より高級なオトナなウォレットに仕上がっています。また、小型化されていくウォレット市場ですが、日本市場ではまだ使いづらさがあるというMB氏の一声で、コンパクト且つしっかりと使いやすいセミコンパクトなサイズになっています。コーティングをかけたエナメルは、さっと拭くだけで光沢感をキープできるため手入れが不要なのも嬉しいところ。MB氏、太鼓判の数量限定ウォレットです。Fabric牛革にコーティング加工を施した、光沢が美しいエナメルレザーです。本革をエナメル加工でより高級感を出し再利用する、サステイナブルなレザーです。#MB#FACTOTUM#ファクトタム#ウォレット#財布#ミニ財布