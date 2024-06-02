希少 VANS ひばりくん 銀杏Boyz 江口寿史 Tシャツ

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【ブランド】Vans【型番・品名】-【素材】-【カラー】ブラック黒【サイズ】表記：L個人採寸着丈72cm肩幅52cm身幅55cm袖丈22cm【状態】★★★★着用回数は3回ほどでプリントにダメージはございません。★★★★★★未使用品★★★★★☆未使用に近い（試着程度のユーズドアイテム）★★★★☆☆使用感をあまり感じない（目立つダメージのないユーズドアイテム）★★★☆☆☆やや傷や汚れあり（使用感、多少の傷や汚れがあるユーズドアイテム）★★☆☆☆☆傷や汚れあり（使用感があり汚れや傷が目立つユーズドアイテム）★☆☆☆☆☆全体的に使用感・汚れなどがある（かなりの使用感、汚れや傷の目立つユーズドアイテム）【説明】【注意】※お値下げ発送方法の変更は受け付けていません。購入者のイメージサイズ違いによる返品は一切お受けしません。古着にご理解のある方のみ購入お願いします。クレーム言いがかり対策として、出品前に隅々まで動画写真を撮影します。以前複数回商品の状態に問題のない物を傷があったと虚偽申告し、返品となっているためご理解の程よろしくお願いします。banksykawssupremestussyx-largecrastyespyespyonemqwantonoe246bneesowcasperqpgraffitihaveagoodtimetheblackeyepatchkynebacksideworksグラフィティーグラフィティグラニフストリートストリートアートタギングスローアップスケボースケートボードBMXサーフィンエッグシェルストリート系blackbrainbadhopエモいHIPHOPヒップホップdartessuminnano24killazhomerunシティポップCityPop漫画マンガコミック