【美品】PORTER 長財布

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商品詳細
カラー···ブラック素材···本革ご覧頂きありがとうございます！約1年前に購入しましたが、最近、プレゼントで財布をいただいたこともあり使用機会がなくなったため、出品させていただきます！ポケットからスっと取り出せる使い回しの良い財布となっておりますので、是非ご検討下さい！財布形···長財布素材···本革カラー···ブラックカラー···ブラウンカラー···ブラック
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