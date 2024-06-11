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新品タグ付き【ＳＨＩＰＳ別注】ＴＡＩＯＮキルティング　リバーシブルダウンマフラー
商品番号 N51722263620
商品名

新品タグ付き【ＳＨＩＰＳ別注】ＴＡＩＯＮキルティング　リバーシブルダウンマフラー
ブランド名 タイオン
特別価格 税込 1,583 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー:オリーブサイズ:ＯＮＥ　定価:5,500円素材:表生地:ポリエステル100%中わた:ダウン95%、フェザー5%裏生地:ポリエステル100%パイピング:コットン100%手洗い可能ダイヤキルティングの表情がポイントのオリジナルダウンマフラーが登場！毎シーズン人気のTAION別注ダウンマフラー。ダイヤキルティングの上品な表情で仕上げており、スポーティーさを良い意味で控え目にした、大人の方にでも付けやすいデザインを採用しております。ダウンを封入しているので、非常に軽くて暖かく、ギフトにもオススメです！【TAION】(タイオン)2016年、日本より誕生したインナーダウンに特化したブランド。ブランド名の由来は、TAION=体温。クオリティーに対して圧倒的なコストパフォーマンスによる価値の追求をスローガンとし、高品質で高機能なインナーダウンを幅広く展開しています。2018年にはアメリカにて学校の制服、スポーツメーカーからの別注などを行い、2019年はヨーロッパ、アジアでの販売もスタート。グローバルな展開を行っています。国内外問わず、様々なブランドのサポートやコラボレーションも話題な、今注目のインナーダウンブランドです。
http://narcologia.ru/goods/secretarial492116.html
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