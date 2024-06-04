unitedarrows レザーベルト シボ革 ブラック 美品

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ご覧いただきありがとうございます。商品詳細は、以下の通りです。【サイズ】長さ約96cm/幅約2.8cm【色】ブラック 黒【素材】シボ革【参考価格】¥14,000前後状態:画像にてご確認下さいませ。使用数回、画像5️⃣が留めていた部分です。※注意事項※ご購入後のお客様都合でのキャンセルは受け付けておりません。※細かな傷、製造上のしわ、多少よごれ、使用感など細かなことが気になる方はご遠慮くださいませ。気になる点がございましたら、ご質問をお願い致します。#スーツ#スラックス #シボ #シボ革#ベルト #レザーベルト#ユナイテッドアローズ #unitedarrows#まとめ買い歓迎素材···本革カラー···ブラック