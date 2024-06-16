ルイヴィトン ポルト•フォイユ レギュラー タイガ 二つ折り財布

財布形···二つ折りサイズ···幅10×高14×まち1（cm）カラー···アンドワーズ（ブラック）デザイン···タイガ素材···本革（牛革）品番···M61283年式···2017年モデルシリアルナンバー···あり（画像7）定価···66960円全体的に角減り、ほつれなく良い状態です。画像にて確認してください。大きさ的にもあまり出回らないレアなモデルだと思います。元々、ルイヴィトン刻印の上にイニシャル刻印があったようですが消し補修跡があります。画像8確認。自分で使用する分には気にならないレベルかと思います。箱、保護袋ありです。



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