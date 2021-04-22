ボッテガBOTTEGA VENETA 長財布 パイソン本革

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カラー···ブルー柄・デザイン···その他財布形···長財布BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタラウンドファスナータイプの長財布使用回数数回になります。パイソン素材とボッテガらしい革がミックスして編み込まれています。革も柔らかく手に馴染む質感に、パイソン柄が効いた個性あるデザイン。さわやかな青い革は、無難な濃いめカラーの財布とは一味違う上質な品格を兼ね備えています。画像参照下さい。中は鮮やかな青い色調で、真ん中にファスナー付き小銭入れ、両脇にお札スペース。カードポケット8ヶ所、大きめポケット2ヵ所となります。付属品は外箱、保存袋、品質説明カード、が揃っています。（画像参照下さい）国内百貨店で購入との事でこちらで購入しましたが、使用しない為出品致します。ぜひご検討よろしくお願いします。