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FENDI フェンディ モンスター バグズ ラウンドファスナー 長財布 ブラック
商品番号 R59900063937
商品名

FENDI フェンディ モンスター バグズ ラウンドファスナー 長財布 ブラック
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 11,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★即購入ok★※予告無く削除あり正規店購入の正規品です。外側に小傷などございますが中は比較的美品だと思います。状態お写真ご確認ください。※自宅保管品です。神経質な方は御遠慮ください。※ハイブランド商品のため、偽物すり替え防止としてこちらの商品は返品受け付けておりません。ご了承ください。★他にもハイブランド出品中です！下記タグ、もしくはプロフィールより是非ご覧くださいませ★#cocobrandshop#FENDI#フェンディ#財布#メンズ#長財布#ウォレット#黒#ブラック#モンスター
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