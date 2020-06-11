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サンローランパリ　メンズ　半袖シャツ　Uネック　レオパード　ヒョウ柄
商品番号 V51221170385
商品名

サンローランパリ　メンズ　半袖シャツ　Uネック　レオパード　ヒョウ柄
ブランド名 サンローランパリ
特別価格 税込 4,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サンローランパリのレオパード柄の半袖シャツです。素材が柔らかいシャツのためUネックの部分に少しの使用感があります。その他わかりやすい汚れや傷はありません。春夏ももちろん、秋頃にライダースと合わせて着用するとカッコよかったです☺️
http://narcologia.ru/goods/revamp762522.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect522470.html
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