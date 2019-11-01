WENDY'S 2連ピラミッドスタッズベルト

⚠︎ご購入前に必ずプロフィールをお読み下さい【ブランド】WENDY'S【サイズ】 M【素材】 本革【寸法】 ベルトサイズ79.5〜91.5㎝ベルト全長100㎝(バックル含まず)幅3.5㎝ スタッズサイズ 1.5㎝の正方形【状態】 表面 一つ目立つ傷あり (写真で確認下さい)小傷やバックル跡あり。 裏面 ベージュの革が所々擦れて黒 く変色しています。購入してから2回着用しただけのベルトになりますので革にコシもありスタッズも光沢があり全体的に綺麗な状態だと思いますが傷やバックル跡などありますので写真をよく確認して下さい。未使用品ではない素人の自宅保管品ですので中古品にご理解のある方よろしくお願いいたします、神経質な方や完璧を求める方の購入はお控え下さい。#wendy's#ウェンディーズ#スタッズベルト#スタッズ#punk#パンク#パンクファッション素材···本革カラー···ブラック



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