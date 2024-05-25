90s SLIPKNOT バンドTシャツ　バンT スリップノット

■アイテムスリップノットTシャツ■サイズ/L着丈68cm肩幅53cm袖丈20cm身幅54cm■カラーブラック■状態/B目立った傷や汚れは無くコンディション良好です。※S:新品未使用品A:タグは無いがほぼ未使用B:多少の使用感のみで目立つ傷や汚れ無しC:多少の使用感の他、目立つ傷や汚れ有り■素材コットンビンテージヴィンテージvintage90'svintage90年代USA製アメリカ製



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