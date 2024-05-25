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スタンダードカリフォルニア　ロゴキャップ
商品番号 W84189643738
商品名

スタンダードカリフォルニア　ロゴキャップ
ブランド名 スタンダードカリフォルニア
特別価格 税込 4,300 円
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商品詳細

StandardCaliforniaTwillLogoCapStandardCaliforniaロゴを照らすカリフォルニアの太陽。ロゴから伸びる影はカリフォルニア州のシルエットを表現。ボディは被りやすさで定評のあるフラットバイザーの6パネルボディ。デザインはフロントに入る刺繍ロゴとシンプルなので、どんなスタイルにも嵌りそうです。取り扱いはStandardCalifornia直営店とOfficialOnlineStoreのみでした。試着のみの新品同様です。
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