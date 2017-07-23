美品　バーバリーブラックレーベル　クロコ　ベルト　紳士　シンプルオシャレ

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商品詳細
素材···本革カラー···ブラック家族の物です♪数年前百貨店で購入しました。リサイクルショップではないから、ご安心ください。サイズ間違えて購入して二日間使用しました、やはりサイズ合わないため、出品します。クロコ押しセンスがあり、オシャレです。会社員はもちろん、年齢は関係なく、シンプルデザイン、何でも合わせやすいと思います。状態はまあまあ綺麗と思います、ほとんど使ってません。写真でよくご確認くださいね。
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