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美品　バーバリーブラックレーベル　クロコ　ベルト　紳士　シンプルオシャレ
商品番号 N78833770095
商品名

美品　バーバリーブラックレーベル　クロコ　ベルト　紳士　シンプルオシャレ
ブランド名 バーバリーブラックレーベル
特別価格 税込 13,734 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラック家族の物です♪数年前百貨店で購入しました。リサイクルショップではないから、ご安心ください。サイズ間違えて購入して二日間使用しました、やはりサイズ合わないため、出品します。クロコ押しセンスがあり、オシャレです。会社員はもちろん、年齢は関係なく、シンプルデザイン、何でも合わせやすいと思います。状態はまあまあ綺麗と思います、ほとんど使ってません。写真でよくご確認くださいね。
http://narcologia.ru/goods/interconnect330670.html
http://narcologia.ru/goods/cryptographic811837.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual74746.html
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