CHROME HEARTS CEMETERY HEAVY LEATHER 長財布

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CHROMEHEARTSRECFZIP#23CEMETERYHEAVYLEATHER長財布全長 約２０cm幅 約１０cmカード入れ ８枚ジップコインエリア素材/色 ブラック/レザーすべて実物の写真です丁寧に梱包して発送致します。海外アウトレット品になります。国内正規品と仕様が異なる場合がありますので、ご了承頂いた上で、ご購入お願い致します。商品に完璧を求められる場合は国内正規販売店でのご購入をお勧め致します。コメントなし、即購入OK24時間内発送致します。