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7 3/8 ロサンゼルス　ドジャース　ニューエラ5950
商品番号 J94347640700
商品名

7 3/8 ロサンゼルス　ドジャース　ニューエラ5950
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,478 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWERA/ニューエラで今人気のロサンゼルス　ドジャースのキャップ定番の型　5950定番の形素材　ポリエステル100%色グレーサイズ　58.7cm素人採寸　ツバの長さ　約7cm男女兼用国内正規品送料無料60サイズのBOXにて発送予定となります。ある程度折りたたんでの発送になりますのでご理解ある方のみご購入下さいませ。#NEWERA#ニューエラ　#47#フォーティーセブンNEWERA/ニューエラ5950590CAP送料無料　メッシュ
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待望のチームカラーが登場!! 選手が着用するモデル同様の仕様!!

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