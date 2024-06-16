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カステルバジャック　ベルト
商品番号 A73229208666
商品名

カステルバジャック　ベルト
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 3,646 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材...本革カラー...オレンジ一度しか使っていませんほぼ新品です。全長　120センチウエスト　98センチ〜108センチ2センチ刻みの5穴痩せたので使えなくなり断捨離しますよく考えたら、カットすれば使える〜と思いました、が、短くすると売れないな～と思いました(*^^*)と、呟いてます(^o^)
http://narcologia.ru/goods/manufacture736041.html
http://narcologia.ru/goods/passionate138513.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement297999.html
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公式】4seasons Gallery | 商品詳細
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ロゴテープ使いベルト | カステルバジャック（CASTELBAJAC）公式通販
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ベルト/レザー/BLK/メンズ
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