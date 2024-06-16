カステルバジャック　ベルト

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素材...本革カラー...オレンジ一度しか使っていませんほぼ新品です。全長 120センチウエスト 98センチ〜108センチ2センチ刻みの5穴痩せたので使えなくなり断捨離しますよく考えたら、カットすれば使える〜と思いました、が、短くすると売れないな～と思いました(*^^*)と、呟いてます(^o^)