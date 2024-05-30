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- ドルガバTシャツ サイズ56 レア
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商品詳細
DOLCE\u0026GABBANADGKING総柄フルーツ×アニマル柄半袖Tシャツカットソー綺麗の出品です。『大人気のDGKING総柄フルーツ×アニマル柄半袖Tシャツカットソーです。上質で、スタイリッシュなデザインです。』→DGKING総柄、フルーツ×アニマル柄がデザインされた、上品なTシャツです。→スタイリッシュなデザインです。→これからの季節に最適です。■ドルチェらしいお洒落なデザインです。直営店購入正規品です。◆サイズ：56(肩幅約45cm・身幅約53cm・着丈約72cm・袖25cm)※素人採寸の為、若干の誤差はご了承下さい。正規店購入の本物です。ほとんど使用してませんので、全体的に綺麗な状態です。USED品にご理解のある方のみ、ご入札お願いします。個人保管ですの
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